وزير المالية: إتاحة مليار جنيه لدعم ملف العلاج على نفقة الدولة

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم إتاحة مليار جنيه لدعم ملف العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى إنه فيما يتعلق بدعم المزارعين، تم إتاحة 3 مليارات جنيه لشراء محصول القطن ويتبقى نصف مليار جنيه، بجانب الاستعداد لموسم القمح.

من جانبه أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع رؤية مستقبلية للدراما والإعلام، دون تقييد لحرية الفكر والتعبير، مؤكدا أن بعض الأعمال الدرامية فى شهر رمضان لا تعبر عن المعدن الحقيقي للمواطن المصري.

وعلق على ما تم تداوله بشأن بيع بنك القاهرة قائلا "هناك استشاري يقوم بالفحص لتحديد قيمة بنك القاهرة وما يتم حاليا هو تقييم للبنك فى ضوء المستجدات وبناء عليه سيتم إقرار النسبة التي سيتم طرحها."