الدفاع الروسية تعلن عودة 175 جنديا روسيا من الأسر في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الأربعاء/، أنه تم الإفراج عن 175 عسكريا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" -: "في 19 مارس، ونتيجة لعملية التفاوض، عاد 175 عسكريا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها حكومة كييف".

وأضاف البيان: "في المقابل، تم نقل 175 أسير حرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك، كبادرة حسن نية، تم نقل 22 أسير حرب مصابين بجروح خطيرة ويحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة".

وتابع: "يوجد حاليًا جميع العسكريين الروس على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتم تزويدهم بالمساعدة النفسية والطبية اللازمة، بالإضافة إلى فرصة الاتصال بأقاربهم".

وأكد أنه سيتم تسليم جميع العسكريين المفرج عنهم إلى روسيا لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وأشار البيان إلى أن الإمارات العربية المتحدة قدمت وساطة إنسانية خلال عودة المقاتلين الروس.

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تبادلا خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر التفصيلية والصريحة حول الأزمة الأوكرانية.

وبحسب البيان: "أفاد فلاديمير بوتين أنه في 19 مارس، سيتم إجراء تبادل للأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني - 175 مقابل 175 شخصًا، وبالإضافة إلى ذلك، وكبادرة حسن نية، سيتم نقل 23 عسكريًا أوكرانيًا مصابًا بجروح خطيرة، والذين يتلقون العلاج في المؤسسات الطبية الروسية".

