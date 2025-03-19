محافظ بني سويف يوجه بحلول وإجراءات لمطالب وشكاوى المواطنين

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،عقد اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين،والذي تحضره القيادات التنفيذية المعنية، لمناقشة الشكاوى والمطالب المقدمة من المواطنين والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لحلها، حيث تناول لقاء اليوم طرح مجموعة من المطالب المتعلقة بقطاعات خدمية حيوية، بجانب بعض المطالب الشخصية لمواطنين يمرون بظروف اجتماعية خاصة.

ناقش المحافظ الإجراءات التي تم تنفيذها حيال شكوى تقدم بها عدد من الأهالي بقرية بني حلة مركز سمسطا، يتضرر نحو 15 أسرة من غلق شارع 6 متر مُدرج بالمخطط التفصيلي للقرية ، مما يعوق إجراءات التقدم بطلب تراخيص لبناء منازل مطلة على الشارع ، وأفاد مسؤولو الوحدة المحلية بأنه تم فتح الشارع وإزالة السور، فيما تم إخطار المواطن بالتوجه للمركز التكنولوجي للسير في استكمال الإجراءات واستيفاء الأوراق اللازمة للحصول على ترخيص بالبناء .

ووجه مسؤولى التضامن الاجتماعي باتخاذ ما يلزم حيال شكوى إحدى المواطنات من جزيرة المساعدة مركز الواسطى ، تتضرر فيها من توقف صرف معاش تكافل وكرامة منذ شهور،بسبب إقامته لمشروع على خلاف الواقع ،حيث تم توجيه المواطنة باستيفاء بعض الإجراءات والمتابعة مع التضامن للوقوف على المستجدات وتوفير ما يلزم لإعادة صرف المعاش المتوقف منذ سبعة أشهر .

كما استمع المحافظ لشكوى تقدم بها أحد أهالي قرية قمبش الحمراء مركز ببا، يلتمس منحه معاش تكافل وكرامة ، خاصة وأنه يخضع لعلاج كيمياوي وإشعاعي عقب إجراء عملية استئصال لورم في المخ ،وكلف مسؤولى التضامن بالمتابعة مع المواطن لاستكمال الإجراءات اللازمة لصرف معاش"كرامة"،وذلك بعد التقدم للمجالس الطبية المتخصصة للحصول على الأوراق والمستندات المطلوبة لاستحقاق صرف المعاش .

وقرر المحافظ صرف مساعدات مالية لحالتين إنسانيتين،نظرا لظروفهما المادية والأسرية الصعبة ، فضلا عن وضعهما الصحي وإصابتهما بأمراض مزمنة ، حيث تقرر منحهما إعانة عاجلة من المحافظة ، بجانب مساعدة من التضامن والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير بعض المساعدات العينية والمواد الغذائية وإدراجها ضمن المساعدات الموسمية "مادية وعينية" والتي يتم تقديمها بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني .