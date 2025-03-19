رئيس الوزراء: تشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع رؤية مستقبلية للدراما والإعلام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سيتم تشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع رؤية مستقبلية للدراما والإعلام، دون تقييد لحرية الفكر والتعبير، موضحا أن بعض الأعمال الدرامية فى شهر رمضان لا تعبر عن المعدن الحقيقي للمواطن المصري.

حول ما تم تداوله بشأن بيع بنك القاهرة، أوضح خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي، أن هناك استشاري يقوم بالفحص لتحديد قيمة بنك القاهرة وما يتم حاليا هو تقييم للبنك فى ضوء المستجدات وبناءا عليه سيتم إقرار النسبة التي سيتم طرحها".

وأكد أن ما حدث فى قطاع غزة على مدار الساعات القليلة الماضية تهديد لعودة التصعيد فى المنطقة، ولن يكون هناك استقرارا فى المنطقة بدون هدوء وتفاوض وحلول دبلوماسية.

ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر شهدت تحسنا، ومصر أصبحت مركزا إقليميا لصناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلي إنه سيتم الإعلان الأسبوع المقبل عن مبادرة مهمة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.