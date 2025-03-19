إنجي المقدم: وقعت في غرام شخصية "شادية" في "كامل العدد ++"

أكدت الفنانة انجي المقدم إنها تحمست منذ قراءة السيناريو للمشاركة في مسلسل كامل العدد ++، فهي تتابعه منذ الموسم الأول هي وأولادها مؤكدة أنه مسلسل تستمتع بمشاهدته مع العائلة.

وأضافت: "أنا من مُشاهدى "كامل العدد" من جزئه الأول وهو حقيقي مسلسل رائع أعادنا للوقت الذي تتجمع فيه العائلة كلها كبار وصغار، فهو مسلسل يجعلك انت والعائلة والصغار والكبار يشاهدون ويضحكوا ويتفاعلون أثناء المشاهدة مع مواقف وبني ادمين شبهنا، فأولادي للأسف لا يتابعوا مسلسلات عربية، إلا أعمال قليلة على مر السنوات الماضية، ولكن مسلسل كامل العدد أنجذبوا له بشدة واحبوه هم وأصدقائهم مع التعايش مع أجواء العائلة".

وأشارت إلى أنها وقعت في غرام شخصية شادية وتحمست لها عند عرضها عليها، فالدور ملئ بالإثارة والتشويق، فهي سيدة تهتم بعالم الأرواح، وشخصية فريدة من نوعها وانجذبت لها قائلة: " لقد أحببت شادية بشكل غير طبيعي لإنها تشبه صديقات لي أراهم وأتعامل وأسافر معهم وعاشرتهم، لذلك حاولت دراسة الشخصية وركزت على تفاصيلها لتخرج بهذا الشكل حيث كان أول مشهد لها وهي تدق منزل الفنانة إسعاد يونس لتخبرها إنها ابنتها وتحكي لها ولأخيها "شريف سلامة" القصة كلها وتقول لهم كل ما يخصها، ففي البداية لم يصدقونها، إلي أن تأكدوا إنها حقيقة".

وعن علاقتها بالفنانة دينا الشربيني فبداية معرفتهم كانت من مسلسل "طرف ثالث"، وأكدت المقدم أنها ودينا تربطهم علاقة صداقة قوية خارج العمل الفني، وعلى المستوى الفني فهي ممثلة موهوبة جدا، بشكل غير عادي تجعلك تبكي وتضحك وتتأثر بكل ما تفعله منذ أن رأتها في مسلسل طرف ثالث".

وعن كواليس مسلسل "كامل العدد ++" فقالت بإنها كانت رائعة والكل يتعامل كالعائلة بالفعل والأطفال في غاية اللطف والجمال، وقد حزنت كثيرا بعد انتهاء التصوير.

وأشارت المقدم إلى إنها سعيدة بالعمل مع المخرج خالد الحلفاوي مؤكدة بإنه مايسترو، فهو مخرج متميز لأبعد مدى وشخصية هادئة ولكنه يعرف جيدا ما يريده وكل الإضافات التي يوجه بها الفريق لها أهميتها، وعلى الرغم من هدوءه إلا أنه يستطيع السيطرة على اللوكيشن من أكبر شخص لأصغر شخص، فهناك مشاهد يكون فيها أساتذة كبار مع الممثلين والأطفال بكافة مراحلهم العمرية وهذا شئ غير عادي، لذلك هي ممتنة للعمل معه.