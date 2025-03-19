سكرتير بني سويف يعقد اجتماعًا لمناقشة موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف اليوم، اجتماعاً ، ضمن سلسلة الاجتماعات الأسبوعية التي يتم عقدها لمتابعة موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء،بحضور رؤساء المدن،وأعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح،ومديرالمتغيرات المكانية والشئون المالية بديوان عام المحافظة.

ناقش الاجتماع آليات تسريع وتيرة العمل داخل المراكز التكنولوجية ،وتوفير الدعم اللازم للجان المعنية بملف التصالح، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسهولة، كما تم استعراض العقبات التي تواجه الفرق الميدانية خلال تنفيذ أعمال الفحص والمعاينة، مع اقتراح حلول عملية لتجاوز أي معوقات قد تؤثر على سير العمل ،موجها بضرورة إعداد تقارير دورية عن نسب الإنجاز، ورفعها إلى الجهات المختصة بديوان عام المحافظة، لضمان المتابعة المستمرة والتأكد من تنفيذ التكليفات على الوجه المطلوب.

وأكد السكرتير العام أهمية الإسراع في إنهاء ملفات التصالح العالقة، واستيفاء كافة المتطلبات الفنية والإدارية الخاصة بشهادات البيانات والمعاينات والإحداثيات. مشددا على أهمية المتابعة اليومية لجميع اللجان المختصة، لضمان تنفيذ الإجراءات وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بالدقة والشفافية في التعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين.