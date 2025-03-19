شيكابالا يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، نظيره الجونة، فى تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "استاد القاهرة الدولى"، ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس عاصمة مصر.

ومن المتوقع ان يخوض البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك، اللقاء بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد حسام، محمود حمدي “الونش”، صلاح مصدق.

خط الوسط: محمد حمدي، أحمد محمود، محمود جهاد، سيف فاروق جعفر.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق “شيكابالا”، مصطفى شلبي، حسام أشرف.

ويفقد الزمالك خدمات نجمه الدوليين أمام الجونة، ومن المقرر أن يعتمد المدرب برتغالي جوزيه بيسيرو على عدد من البدلاء والشباب.

ويعول البرتغالى جوزية بيسيرو المدير الفنى للفريق الاول لنادى الزمالك، على خط هجوم الذى يتمتع بأفضلية ساحقة بعد تحقيقه الفوز فى اخر ثلاث مبارايات بنتائج كبيرة اذ أحرز 9 أهداف فى ثلاث مواجهات، واستقبلت شباكه 3 أهداف، بواقع الفوز بثلاثية نظيفه على إنبى بالدورى الممتاز، والفوز على مودرن فى ثمن نهائى كأس مصر بهدفين لهدف، وفى ربع النهائى على سموحة بأربعة أهداف لهدفين.