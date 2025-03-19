منتخب مصر يخوض تدريبه في الحادية عشرة مساء استعدادًا للقاء إثيوبيا

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته بالمغرب في الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة منتخب إثيوبيا بعد غد الجمعة في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وصلت صباح اليوم بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن إلى المغرب لمواجهة منتخب إثيوبيا في الحادية عشر مساء بعد غد الجمعة في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ .

تضم بعثة منتخب مصر الأول ٢٤ لاعبا هم محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، احمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفي محمد، وأسامة فيصل.

يرافق بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، و يترأس البعثة حماده الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة .