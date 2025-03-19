موعد أذان المغرب والإفطار اليوم الأربعاء

في بداية كل يوم خلال شهر رمضان يبحث الصائمون عن مواعيد اذان المغرب والافطار في جميع محافظات مصر

“البوابة نيوز” تبرز مواعيد اذان المغرب في محافظات مصر اليوم ١٩ مارس:



موعد أذان المغرب اليوم في المحافظات

- موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة في تمام الساعة 6:06 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في الجيزة في تمام الساعة 6:07 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في القليوبية في تمام الساعة 6:07 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية في تمام الساعة 6:10 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في الغربية في تمام الساعة 6:06 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في المنصورة في تمام الساعة 6:05 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في الشرقية في تمام الساعة 6:06 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في أسيوط في تمام الساعة الساعة 6:06 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في سوهاج في تمام الساعة 6:04 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في الإسماعيلية في تمام الساعة 6:02 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم في تمام الساعة 6:07 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في شرم الشيخ في تمام الساعة 5:54 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في العلمين في تمام الساعة 6:14 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في المحلة الكبرى في تمام الساعة 6:06 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في السويس في تمام الساعة 6:00 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في دمياط في تمام الساعة 6:01 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في بورسعيد في تمام الساعة 6:01 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في المنوفية في تمام الساعة 6:04 مساءً.