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الأربعاء 19 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

موعد أذان المغرب والإفطار اليوم الأربعاء

موعد اذان المغرب
موعد اذان المغرب
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في بداية كل يوم خلال شهر رمضان يبحث الصائمون عن مواعيد اذان المغرب والافطار في جميع محافظات مصر 

“البوابة نيوز” تبرز مواعيد اذان المغرب في محافظات مصر اليوم ١٩ مارس:


موعد أذان المغرب اليوم في المحافظات

- موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة في تمام الساعة 6:06 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في الجيزة في تمام الساعة 6:07 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في القليوبية في تمام الساعة 6:07 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية في تمام الساعة 6:10 مساءً.
- موعد أذان المغرب اليوم في الغربية في تمام الساعة 6:06 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في المنصورة في تمام الساعة 6:05 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في الشرقية في تمام الساعة 6:06 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في أسيوط في تمام الساعة الساعة 6:06 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في سوهاج في تمام الساعة 6:04 مساءً.
- موعد أذان المغرب اليوم في الإسماعيلية في تمام الساعة 6:02 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم في تمام الساعة 6:07 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في شرم الشيخ في تمام الساعة 5:54 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في العلمين في تمام الساعة 6:14 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في المحلة الكبرى في تمام الساعة 6:06 مساءً.
- موعد أذان المغرب اليوم في السويس في تمام الساعة 6:00 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في دمياط في تمام الساعة 6:01 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في بورسعيد في تمام الساعة 6:01 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في المنوفية في تمام الساعة 6:04 مساءً.

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