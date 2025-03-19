ارتفع سعر الذهب في مصر بمقدار 70 جنيها في الجرام الواحد مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية.
سجل سعر عيار 14 نحو 2839 جنيها للبيع و 2823 جنيها للشراء وعيار 24 نحو 4861 جنيها للبيع و 4891 جنيها للشراء .
بلغ سعر عيار 18 نحو 3652 جنيها للبيع و 3669 جنيها للشراء و عيار 21 نحو 4260 جنيها للبيع و4280 جنيها للشراء .
وصل سعر أوقية الذهب إلى 3027 دولارا للبيع و 3028 دولارا للشراء و الجنيه الذهب إلى 34.22 الف جنيه للبيع و 34.24 ألف جنيه للشراء.
اقتصاد
سعر الذهب اليوم 19 مارس 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر الذهب في مصر بمقدار 70 جنيها في الجرام الواحد مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية.
ارتفع سعر الذهب في مصر بمقدار 70 جنيها في الجرام الواحد مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية.