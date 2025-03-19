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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد تجديد عقده.. بنتايج يعد جماهير الزمالك بحصد الألقاب

بنتايج
بنتايج
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قال المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سعيد بتجديد عقده مع القلعة البيضاء، وتمنى أن يكون عند حسن ظن الجميع في الفترة المقبلة.
وقال بنتايج في تصريحات للمركز الإعلامي: "المفاوضات مع الزمالك لم تأخذ وقتاً طويلاً وكانت سهلة، سواء مع وكيلي أو مع أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم".
وأضاف اللاعب: "حب جماهير الزمالك لي  والاحترام المتبادل بيننا سهل مأمورية تجديد عقدي مع الفريق".
وتحدث بنتايج عن طموحاته مع الفريق قائلاً:" أنا وجميع لاعبي الزمالك هدفنا حصد جميع الألقاب الممكنة، لإسعاد الجماهير التي تساندنا باستمرار في السراء والضراء، والزمالك فريق كبير ينافس على كل البطولات التي يشارك فيها".
واختتم اللاعب: "أشكر جماهير الزمالك على مساندتهم ومساعدتهم لي في الفترة الماضية وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم بي".

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