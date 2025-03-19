اليمن: الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة تحد صارخ للقانون الدولي

أكدت الجمهورية العربية اليمنية، أن الهجوم الإسرائيلي على غزة هو تحدٍ صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزير المفوض نجوى السريان ممثلة اليمن أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة والذي يعقد برئاسة اليمن باعتباره الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

وقالت الوزير المفوض نجوى السريان، إن إسرائيل اخترقت الهدنة وقتلت أبناء الشعب الفلسطيني في رمضان وهم يترقبون المفاوضات من أجل استمرار الهدنة، وهذه رسالة بأنها لا تحترم القانون الدولي وليس طرفا في عملية السلام.

وأضافت أن إسرائيل قتلت المدنيين العزل في تحد صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهي تقول صراحة بأن هجومها الجديد بناء على خطة مسبقة في استخفاف واضح بالاتفاقات السابقة.

وتابعت: إن الإمعان في سياسة التقتيل والتشريد والتجويع هو دليل على رفضها المستمر لمبادرة السلام العربية التي أقرتها الدول العربية من قمة بيروت في عام 2002.

وقالت: إن التوسع في الهجمات على لبنان وسوريا دليل على نيتها المبيتة في الاعتداء على دول المنطقة.