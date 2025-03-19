إيران تلغي شرطة الآداب بالكامل

الأربعاء 19/مارس/2025 - 04:44 م

أعلنت إيران إلغاء دوريات شرطة الآداب نهائيًا، وذلك ضمن تعديلات شملت ما يُعرف بـ "قانون الحجاب" في البلاد.

وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، تعديل قانون "العفاف والحجاب"، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تتضمن الإلغاء الكامل لدوريات "الإرشاد"، المعروفة بشرطة الآداب.

وفقًا لوسائل إعلام محلية، أوضح “قاليباف” في رسالة مساء الثلاثاء أن هذه التعديلات تهدف إلى تغيير أساليب التعامل مع قضية الحجاب والسعي لتحقيق توافق عام بشأنها.

وخلال السنوات الأخيرة، طُرحت عدة مقترحات في إيران لإعادة النظر في طريقة تطبيق "قانون الحجاب"، الذي يعد من القضايا الجدلية في البلاد.

وعلى الرغم من التعديلات القانونية، لا تزال السلطات الإيرانية تشدد على ضرورة الالتزام بالحجاب.

تجدر الإشارة إلى أن مسألة الحجاب الإلزامي وسبل فرضه كانت في صلب الاحتجاجات التي اندلعت في إيران عقب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب في طهران عام 2022، وهو الحدث الذي أثار ردود فعل واسعة محليًا ودوليًا.