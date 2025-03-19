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الأربعاء 19 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عصابة سرقة المساكن بالنزهة

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت النيابة المختصة، اليوم حبس 3 أشخاص  ضمن تشكيل عصابى تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "المغافلة" في منطقة النزهة، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريات المباحث حول الواقعة.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط التشكيل العصابي بعد سرقة مشغولات ذهبية من أحد المنازل، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن المسروقات التي تم ضبطها بحوزتهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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