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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة 4 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار في القاهرة

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت نيابة المطرية الجزئية اليوم إحالة 4 أشخاص إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بقيام عدد من الأشخاص بأعمال حفر داخل عقار سكني بهدف البحث عن آثار، وبالانتقال والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الأربعة داخل العقار، أثناء قيامهم بأعمال الحفر باستخدام أدوات مخصصة للتنقيب. 

كما عُثر بالمكان على حفرة قطرها 3 أمتار وعمقها 8 أمتار، بالإضافة إلى هواتف محمولة تحوي دلائل تؤكد نشاطهم غير القانوني.

بمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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