ads
الأربعاء 19 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك الأهلي يجري مراجعة لأسعار العائد على الشهادات بالجنيه المصري

محمد الأتربي الرئيس
محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن البنك بصدد مراجعة ودراسة أسعار العائد على الشهادات التي يصدرها بالعملة المحلية وذلك في ضوء انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وتوقعات بانخفاض أسعار العائد. 

كان البنك الأهلي المصري قد أعلن خلال الأسبوع الماضي عن تغيير عائد الشهادات الدولارية «الأهلي فورا» و «الأهلي بلس»، حيث تم تخفيض العائد على الشهادتين بقيمة 1 %، ليصبح عائد شهادة الأهلي فورا لمدة 3 سنوات، 7.5% سنويا بدلا من 8.5% ويصرف العائد مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 22.5%، وعائد شهادة الأهلي بلس ومدتها 3 سنوات، 5.5% سنويا بدلا من 6.5% ويصرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، وذلك بذات الشروط والأحكام والسمات الخاصة بكل من الشهادتين.

البنك الاهلى المصرى البنك الأهلي محمد الاتربي أسعار العائد الشهادات شهادات الادخار التضخم انخفاض معدلات التضخم البدء في خفض أسعار الفائدة خفض سعر الفائدة