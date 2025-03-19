البنك الأهلي يجري مراجعة لأسعار العائد على الشهادات بالجنيه المصري

أعلن محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن البنك بصدد مراجعة ودراسة أسعار العائد على الشهادات التي يصدرها بالعملة المحلية وذلك في ضوء انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وتوقعات بانخفاض أسعار العائد.

كان البنك الأهلي المصري قد أعلن خلال الأسبوع الماضي عن تغيير عائد الشهادات الدولارية «الأهلي فورا» و «الأهلي بلس»، حيث تم تخفيض العائد على الشهادتين بقيمة 1 %، ليصبح عائد شهادة الأهلي فورا لمدة 3 سنوات، 7.5% سنويا بدلا من 8.5% ويصرف العائد مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 22.5%، وعائد شهادة الأهلي بلس ومدتها 3 سنوات، 5.5% سنويا بدلا من 6.5% ويصرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، وذلك بذات الشروط والأحكام والسمات الخاصة بكل من الشهادتين.