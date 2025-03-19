



تفقد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مطبخ ومائدة " أهلاً رمضان" بدعم من بنك الطعام المصرى لتوفير 500 وجبة للإفطار والسحور يومياً طوال شهر رمضان المعظم ، وذلك خلال جولته التفقدية لعدد من المشروعات الخدمية بمركز ومدينة إدفو .

محافظ أسوان يشيد بمشاركة بنك الطعام في توفير 500 وجبة رمضانية بإدفو

المحافظ يثنى على الدور الوطنى والمشاركة المجتمعية الجادة لبنك الطعام المصرى

أثناء جولته برفقة القيادات البرلمانية والتنفيذية ، ومسئولى البنك ، أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور الوطنى والمشاركة المجتمعية الفعالة لبنك الطعام المصرى لمساندة الجهود التنفيذية المبذولة من أجل تحسين الظروف المعيشية والإقتصادية وتوفير حياة كريمة للبسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً ، وإضفاء أجواء الفرحة والبهجة عليهم ، وخاصة فى القرى والنجوع المستهدفة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

كما أشاد بروح التكاتف والتلاحم التى تجسدها مختلف جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى لتلبية إحتياجات ومتطلبات البسطاء من خلال الدعم والمساعدات المتنوعة التى يتم تقديمها ، وخاصة خلال الشهر الفضيل ليعم الخير ويصب فى صالح المواطن الأسوانى داخل مختلف أنحاء المحافظة .

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