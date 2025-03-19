ads
الأربعاء 19 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يشيد بمشاركة بنك الطعام في توفير 500 وجبة رمضانية بإدفو

محافظ أسوان يشيد
محافظ أسوان يشيد بمشاركة بنك الطعام في توفير 500 وجبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


 

تفقد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مطبخ ومائدة " أهلاً رمضان" بدعم من بنك الطعام المصرى لتوفير 500 وجبة للإفطار والسحور يومياً طوال شهر رمضان المعظم ، وذلك خلال جولته التفقدية لعدد من المشروعات الخدمية بمركز ومدينة إدفو .

محافظ أسوان يشيد بمشاركة بنك الطعام في توفير 500 وجبة رمضانية بإدفو

المحافظ يثنى على الدور الوطنى والمشاركة المجتمعية الجادة لبنك الطعام المصرى

أثناء جولته برفقة القيادات البرلمانية والتنفيذية ، ومسئولى البنك ، أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور الوطنى والمشاركة المجتمعية الفعالة لبنك الطعام المصرى لمساندة الجهود التنفيذية المبذولة من أجل تحسين الظروف المعيشية والإقتصادية وتوفير حياة كريمة للبسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً ، وإضفاء أجواء الفرحة والبهجة عليهم ، وخاصة فى القرى والنجوع المستهدفة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

كما أشاد بروح التكاتف والتلاحم التى تجسدها مختلف جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى لتلبية إحتياجات ومتطلبات البسطاء من خلال الدعم والمساعدات المتنوعة التى يتم تقديمها ، وخاصة خلال الشهر الفضيل ليعم الخير ويصب فى صالح المواطن الأسوانى داخل مختلف أنحاء المحافظة .

1000211616
1000211616
1000211617
1000211617
1000211614
1000211614
بنك الطعام المصري 500 وجبة 500 وجبة للإفطار والسحور شهر رمضان مركز ومدينة إدفو