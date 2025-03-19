مسار دراجات وحاجز أمواج في منطقة اللسان برأس البر

بحث الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط مخطط تطوير منطقة فنار اللسان بمدينة رأس البر الأثرية وذلك خلال جولة أجراها اليوم ورافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وبحضور اللواء وائل الشربينى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر





وناقش المحافظ مع ممثلى شركة المقاولون العرب و الجهة الاستشارية ، الرؤية التصميمية للمنطقة، لتطويرها بشكل يتناسب مع موقعها المتميز وباعتبارها بقعة سياحية فريدة عند نقطة التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط، كما تابع الأعمال الجارية لترميم الفنار .



وبحث آليات ربط ساحة المطاعم بممشى اللسان ، وناقش كافة مقترحات التنفيذ وسُبل تعظيم الاستفادة من هذا الموقع ، وأكد أن المحافظة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير هذا الممشى السياحى الهام ، حيث شهدت المنطقة الأولى منه مشروع تطوير متكامل تضمن ساحات للأنشطة المختلفة ومدرج ومسار للدراجات وتشجير و تدعيم حاجز الامواج لحماية الشاطىء وكذلك إنشاء ساحة لانتظار السيارات.





أجرى محافظ دمباط جولة ميدانية بمدينة رأس البر، لمتابعة استعدادات عيد الفطر المبارك، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، وجاءت بحضور اللواء وائل الشربينى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر خلال تجوله سيرًا على الأقدام



إزالة المخالفات و منع صور الاشغالات بالجربى و شارعى ٣٣ والنيل



استهل " المحافظ " الجولة بمتابعة الأعمال الجارية لتطوير بوابة رأس البر الغربية، حيث تشمل رفع كفاءة هيكل البوابة وتوسعة المدخل و كشافات الانارة وكذلك تنسيق المنطقة المقابلة بامتداد البوابة والجزيرة الوسطى بالمشاركة المجتمعية، ووجه بالتنسيق مع مديرية الطريق لترميم الأجزاء التالفة من الطريق وذلك لتحقيق محاور التنسيق الحضارى لتلك المنطقة التى تُعد مدخل رئيسى للمدينة.

واستكمل " محافظ دمياط " جولته بمتابعة الأعمال الجارية لتطوير ميدان النخيل ، بشكل حضارى والتى تتضمن تطوير النافورة ، و إنشاء أحواض للزراعة و إضاءة الميدان .