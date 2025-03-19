

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اليوم منظومة العمل بالمركز التكنولوجي الملحق لمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، وتابع المحافظ أسلوب تقدم المواطنين لإنهاء إجراءات التقنين، وأيضا التصالح فى مخالفات البناء طبقا لقانون 187 لسنة 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

محافظ أسوان يتفقد منظومة العمل بالمركز التكنولوجي بإدفو

خلال تفقده لأقسام المركز برفقة القيادات البرلمانية والتنفيذية ، أطمأن الدكتور إسماعيل كمال من المواطنين على الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، وتذليل أى عقبات أمامهم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء أو التقنين أو غيرها من المعاملات الأخرى .

المحافظ يوجه المسئولين لوضع الحلول الفورية لتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة

ووجه محافظ أسوان العاملين بمنظومة التقديم بالمحليات بتسخير كافة الإمكانيات والتسهيل على المواطنين، وتعريفهم بالأوراق والمستندات المطلوبة لنهو ملفاتهم فى سهولة ويسر وفى أقل وقت ممكن .

كما حرص على الإستماع لمطالب واحتياجات المواطنين ، مكلفاً المسؤولين بسرعة التدخل ووضع الحلول الفورية لتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

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