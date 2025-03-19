استمرار غلق معبر رفح لليوم الثاني على التوالي من قبل قوات الاحتلال

قال أحمد عبدالرازق، مراسل" إكسترا نيوز"، إن القوات الصهيونية قامت بإغلاق بوابة معبر رفح لليوم الثاني على التوالي بعد استئناف الحرب بقطاع غزة فجر أمس.

وأكد أحمد عبدالرازق، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن معبر رفح كان المنفذ الوحيد لسكان القطاع، حيث كان يتم عبور المساعدات الإنسانية من خلاله، كما أن مصر كانت تستقبل منه مرضى ومصابين قطاع غزة الذين هم بحاجة إلى رعاية صحية مكثفة في مصر.

وأضاف في حديثه، أن معبر رفح استقبل منذ بداية الهدنة ١٦٧٢ مصابًا فلسطينيًا، وتم توزيع هذا العدد على المستشفيات المصرية، كما أنه تم عبور أكثر من ٨ آلاف شاحنة مساعدات إنسانية.