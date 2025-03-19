

أطلق اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اليوم فعاليات مبادرة " جميلة يا إدفو " والتى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدة المحلية ، ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة لتزيين وتجميل ونظافة عدد من المناطق الحيوية وذلك وفقاً للتصميمات التى يقوم بإعدادها طلاب وأعضاء هيئة التدريس بقسم الزخرفة والإعلان بالتعليم الفني التابع لإدارة إدفو التعليمية .

محافظ أسوان يطلق مبادرة " جميلة يا إدفو " لتزيين وتجميل المناطق الحيوية

أثناء جولته التفقدية لفعاليات المبادرة برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن محمود بدوى مدير مديرية التربية والتعليم ، وعاطف كامل رئيس المدينة ، قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لجميع القائمين على تنظيم هذه المبادرة الجميلة التى تعبر عن الفكر الراقي والمستنير للطلاب والمعلمين للمشاركة الجادة فى خدمة مجتمعهم من خلال إستثمار ما يمتلكونه من مواهب وأفكار إبداعية تعمل على النهوض بمنظومة التطوير والتجميل بمدينة إدفو .

خلق بانوراما جمالية متكاملة

وأكد محافظ أسوان على أهمية المبادرة لتزيين وتجميل ونظافة طريق معبد إدفو ، وكورنيش النيل ، وكوبرى إدفو لتحقق هذه اللمسات الجمالية إضافة مهمة وخلق بانوراما جمالية متكاملة تبهر المواطنين والزائرين لمدينة إدفو السياحية .

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