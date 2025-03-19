دينا فؤاد "تريند" على "جوجل" بسبب حكيم باشا

حجزت الفنانة دينا فؤاد مكانا لها في قائمة “التريند" على محرك البحث ”جوجل" وذلك بسبب تصاعد الأحداث في مسلسل "حكيم باشا" إذ اكتشف الجمهور أنها تريد أموال زوجها الذي يجسد شخصيته مصطفى شعبان، وأنها في بداية الحلقات كانت تخدعه، لكن تبين فيما بعد أنها تريد أمواله لكي تعيش حياة ميسورة.

وضمن أحداث الحلقة الثامنة عشرة، من مسلسل “حكيم باشا” حديث "غزل" التي تجسدها دينا فؤاد، مع "برنسة" التي تجسدها سهر الصايغ، وقالت لها أنها لا تريد ترك المال وحق ابنها، ولكن "برنسة" قالت لها أن كبيرهم "حكيم" هو الذي قال أنه لا يريد المال.

مسلسل "حكيم باشا" يقوم ببطولته مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، ويعرض على شبكة قناتي “الحياة” و"cbc".