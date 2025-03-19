رئيس جامعة المنوفية يكرم فريق كلية الهندسة الفائز بماراثون السيارات الكهربية في قطر

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ممثلي فريق كلية الهندسة (MRT) الفائز بمسابقة" شل إيكو" ماراثون السيارات الكهربية بدولة قطر، والذي تمكن من احراز المركز السابع خلال المسابقة علي مستوي الفرق المشاركة ، حيث بلغ عدد الفرق المتنافسة ١٣٤ من جميع دول العالم، تأهل منهم بعد الفحص الفنى ٩٠ فريقا، كما بلغ عدد المشاركين أكثر من ٩٠٠ مشارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع ، والدكتور ناصر عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور محمد سعفان عميد كلية الهندسة والدكتور. تامر كوادي المشرف علي الفريق .

قدم الدكتور أحمد القاصد التهنئة للطلاب ممثلي فريق الجامعة لفوزه بالمسابقة وتفوقه على الفرق المصرية والعربية المشاركة بالمارثون والعديد من الفرق الدولية، بعد اجتياز السيارة التي شاركوا بها بالمسابقة لمتطلبات الفحص الفنى الأحد عشر للتحقق من توفر شروط المشاركة وعوامل المتانة والتأمين اللازمة للمشاركة بالمسابقة معربا عن أمله في أن تكون هذه الابتكارات نواة لمشروعات تطبيقية تخدم المجتمع .

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أن المشاركة في هذه المسابقة جاءت تأكيداً على التزام جامعة المنوفية بدعم البحث العلمي والابتكار، وحرصها على إعداد طلابها لمواجهة التحديات العالمية، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم في مجالات الطاقة المستدامة، مشيرا إلي أن الجامعة تحرص علي تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات والفعاليات المحلية والدولية، وتحفيزهم على عرض أفكارهم ومشاريعهم على نطاق أوسع ،و دعمهم لتطوير تطبيقات ومواقع إلكترونية وحلول تكنولوجية مبتكرة ، إلي جانب تحفيز الطلاب على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المختلفة باستخدام التكنولوجيا، وكما تحرص الجامعة علي بناء شراكات مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتقديم فرص تدريب وتمويل للطلاب لتطوير ابحاثهم وايجاد فرص لتنفيذها.

ومن جانبه. عبر الفريق عن شكره للدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة علي دعمه للفريق والبحث العلمي بالجامعة.