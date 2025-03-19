السفير مهند العكلوك: جيش الاحتلال أسرف فى قتل الأبرياء على مدار 17 شهرًا

قال السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين، إن إسرائيل أفسدت في الأرض فسادا كبيرًا.

وأكد السفير مهند العكلوك، خلال إلقاء كلمته أثناء فعاليات مجلس جامعة الدول العربية في دورة غير عادية على مستوى المندوبين لبحث التطورات في قطاع غزة، المذاعة عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الحكومة الصهيونية تشتهي سفك دماء الشعب الفلسطيني بين الحين والآخر.

وأضاف في حديثه، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أسرف في قتل الأبرياء على مدار ١٧ شهرًا.

وأشار “العكلوك”، إلى أن ما فعله الكيان الصهيوني فجر أمس انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية والشرائع السماوية وإهانة عميقة لشعور العالمين العربي والإسلامي.

وذكر أن جيش الاحتلال ألقى أكثر من ٩٠ طنًا من المتفجرات على قطاع غزة، قائلًا: "القمة العربية غير العادية بالقاهرة قدمت رسالة سلام وخطة للتعافي في قطاع غزة".

وتابع: قوات الاحتلال قامت بالقتل والاعتقال والاعتداء والتجويع تجاه الشعب الفلسطيني.