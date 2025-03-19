رئيس جامعة بنها يعقد اجتماعًا مع معاوني وكلاء الكليات

عقد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، اجتماعا مع معاونى وكلاء الكليات على مستوى الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وخلال الاجتماع أكد الجيزاوى أن الجامعة تستهدف اعداد كوادر أكاديمية وبناء صف ثانٍ من القيادات وإكسابهم المهارات اللازمة للإدارة والقيادة وصولا إلى المهارات الشخصية التى تتطلبها المناصب الإدارية داخل الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية تنمية وترسيخ مفهوم العمل الجماعي بما يضمن جودة الأداء المؤسسى واستقرار العمل داخل المؤسسة.

من جانبها اشارت الدكتورة جيهان عبد الهادى الى انها تتابع مع وكلاء الكليات كل البرامج، بالإضافة الى ملف تصنيف الجامعة، موضحة ان الجامعة بصدد عمل فيديوهات تسويقية للبرامج الدراسية الخاصة، والدراسات العليا من أجل عرضها على صفحات ومواقع الجامعة.