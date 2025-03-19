ads
الأربعاء 19 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة بنها يعقد اجتماعًا مع معاوني وكلاء الكليات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، اجتماعا مع معاونى وكلاء الكليات على مستوى الجامعة. 
جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وخلال الاجتماع أكد الجيزاوى أن الجامعة تستهدف اعداد كوادر أكاديمية وبناء صف ثانٍ من القيادات وإكسابهم المهارات اللازمة للإدارة والقيادة وصولا إلى المهارات الشخصية التى تتطلبها المناصب الإدارية داخل الجامعة.
وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية تنمية وترسيخ مفهوم العمل الجماعي بما يضمن جودة الأداء المؤسسى واستقرار العمل داخل المؤسسة.
من جانبها اشارت الدكتورة جيهان عبد الهادى الى انها تتابع مع وكلاء الكليات كل البرامج، بالإضافة الى ملف تصنيف الجامعة، موضحة ان الجامعة بصدد عمل فيديوهات تسويقية للبرامج الدراسية الخاصة، والدراسات العليا من أجل عرضها على صفحات ومواقع الجامعة.

الدراسات العليا والبحوث العمل الجماعي المهارات الشخصية رئيس جامعة بنها