التأمينات: تبكير صرف معاشات أبريل بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأربعاء 19/مارس/2025 - 03:35 م

وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشعب مصر العظيم، لا سيما أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك. أعاده الله على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

وأوضح عوض أنه سيتم صرف معاش شهر أبريل اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري، بدلًا من الأول من أبريل، وذلك في إطار الحرص على تلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار عوض إلى أنه يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين الصرف من خلال كافة فروع البنوك المصرية ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، وكذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) والمحافظ الإلكترونية، لما يقارب 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه.