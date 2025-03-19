محافظ قنا يطمئن على رئيس مدينة دشنا بعد تعرضه لاعتداء.. ويؤكد: لن نتهاون في تطبيق القانون

زار الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، أثناء تلقيه الرعاية الطبية بمستشفى قنا العام، وذلك بعد تعرضه لحادث اعتداء من أحد الأشخاص باستخدام سلاح أبيض خلال جولته التفقدية داخل المدينة.

وخلال الزيارة، اطمأن المحافظ على الحالة الصحية لرئيس المدينة، مشيدًا بروحه الوطنية وإخلاصه في أداء مهامه لخدمة المواطنين، ومؤكدًا أن الأجهزة المعنية تتابع عن كثب تطورات التحقيقات لضمان تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وغادر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا المستشفى بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، حيث أكدت التقارير الطبية استقرار حالته الصحية، وهو الآن في فترة راحة لمتابعة تعافيه.

وفي هذا السياق، شدد محافظ قنا على أن سلامة العاملين بالجهاز التنفيذي أولوية قصوى، وأنه لن يتم التهاون مع أي اعتداء يستهدفهم أثناء أداء واجبهم، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدي، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وتجدر الإشارة إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا أوضحت أن الحادث وقع أثناء جولة تفقدية لمتابعة مخالفات البناء، والمشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين، وليس خلال تنفيذ أي أعمال إزالة، كما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد محافظ قنا، أن مثل هذه الحوادث لن تثني القيادات التنفيذية عن أداء واجبها تجاه المواطنين وتحقيق التنمية المنشودة، داعيًا الجميع إلى تحري الدقة في نقل المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية.

يذكر أن أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا من أكفأ القيادات المحلية، حيث أثبت جدارته في مختلف المناصب التي تقلدها، مستندًا إلى خبرة واسعة ورؤية تطويرية شاملة، وقد حظي بثقة القيادة التنفيذية، حيث تقلد رئاسة عدد من المدن الكبرى، وكان له دور بارز في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع.