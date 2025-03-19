رئيس قضايا الدولة يشهد احتفالية تكريم المرأة بالهيئة

شهد المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، احتفالية تكريم السيدات بهيئة قضايا الدولة ممن لهن قصص عطاء متفردة ويتميزن بالانضباط الوظيفي علي مستوى قطاعات وفروع وأقسام الهيئة في كافة محافظات الجمهورية، كونهن نماذج يحتذي بها للمرأة العاملة، وَاتِّسَاقًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بتوجيه كافة سبل الدعم للمرأة العاملة تَمَاشِيًا مع الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ورؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستهلت فاعليات الاحتفالية بكلمة لسيادته، أكد فيها أن المرأة المصرية أثبتت عبر العصور أنها صانعة الحضارة ومربية الأجيال وشريك رئيسى في تحقيق التنمية الشاملة.

كما أكد أن المرأة المصرية ضربت الكثير من الأمثلة في تحديها وإصرارها علي النجاح رغم كافة الصعوبات والتحديات التي تواجهها.

كما أكد أَيْضًا علي أن المرأة المصرية لم تكن يوماً نصف المجتمع فقط بل كانت أيضاً ولا تزال قلبه النابض وروحه الملهمة، فالمرأة هي الأم الدؤوبة والزوجة الداعمة والابنة والعاملة المثابرة والقائدة الحكيمة.

وفي سياق متصل نوه المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة على أن هذا التكريم يحمل رسالة هامة مفادها إن قضايا الدولة تقدر نجاحات المرأة سواء داخل العمل أو خارجه، وَاعْتِرَافًا منا بجهودها العظيمة وإسهاماتها جَنْبًا إلي جنب مع الرجل في بناء الجمهورية الجديدة.

حضر الاحتفالية كُلًّا من : المستشار أحمد ثابت، الأمين العام للهيئة، المستشار زين العابدين، رئيس المكتب الفني، المستشار سيد عمر، الأمين العام المساعد الشئون الإدارية والتنمية البشرية.

وتم تنظيم الاحتفالية والإشراف عليها من المستشارة مى مروان، الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية والتطوير والحوكمة بالهيئة.

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