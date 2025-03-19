وكيل تعليم الجيزة: الالتزام والانضباط داخل المدارس ليس رفاهية تربوية بل أساس النجاح

أجري سعيد عطية، وكيلُ أولِ وزارةِ التربيةِ والتعليمِ بمحافظةِ الجيزة، زيارةً ميدانيةً مكثفةً، تابعَ خلالها انتظامَ العمليةِ التعليميةِ داخلَ عددٍ من المدارسِ التابعةِ لإدارتي العجوزةِ والدقي التعليميةِ، بهدفِ التأكدِ من تطبيقِ القواعدِ المنظمةِ للعمليةِ التعليميةِ، والارتقاءِ بمستوى الأداءِ المدرسيِّ والإداريِّ ، رافقَهُ خلالَ الجولةِ الأستاذُ محمد حفني، مديرُ عامِّ إدارةِ المتابعةِ بالمديريةِ، وجاء ذلك بناءً على التوجيهاتِ المهندسِ عادل سعيد النجار محافظ الجيزة وحرصًا على تحقيقِ بيئةٍ تعليميةٍ تُرسِّخُ الانضباطَ ، وتعززُ الالتزامَ السلوكيَّ والتربويَّ داخلَ المدارسِ.

و أصدرَ" عطية " تعليماته المباشرةَ بضرورةِ الالتزامِ بالزيِّ المدرسيِّ، لما له من أثرٍ في تعزيزِ روحِ الانضباطِ داخلَ المجتمعِ المدرسيِّ، بإدارةُ العجوزة التعليميةُ بمدارس مدرسةُ الاورمان الاعدادية بنين،مدرسة عبد الرحمن الصيرفي الثانوية.

وجّهَ عطية الأخصائيينَ الاجتماعيينَ بتفعيلِ لائحةِ الانضباطِ المدرسيِّ، والاهتمامِ بدورِهم التوجيهيِّ في متابعةِ الطلابِ، وضبطِ سلوكياتِهم، ومعالجةِ المشكلاتِ التي تُؤثِّرُ على انتظامِهم داخلَ الفصولِ الدراسيةِ.

وإلزامُ إداراتِ المدارسِ بتفعيلِ سجلِّ القرائيةِ، والعملِ على رفعِ مستوى الطلابِ الضعافِ في القراءةِ والكتابةِ، من خلالِ استراتيجياتٍ تربويةٍ فعالةٍ تُسهمُ في تحسينِ مهاراتِهم الأكاديميةِ.

شددَ وكيل الوزارة على ضرورةِ الاهتمامِ بالنظافةِ العامةِ، وإجراءِ أعمالِ الصيانةِ البسيطةِ بشكلٍ دوريٍّ، بما يضمنُ الحفاظَ على بيئةٍ مدرسيةٍ سليمةٍ ومريحةٍ للطلابِ والمعلمينَ.

وقام عطية بمتابعة مسابقة أوائل الطلاب و التي تقام في مدرسة الاورمان الاعدادية بنين و قام بتحفيز الطلاب علي التفوق و خلق روح المنافسة بينهم.

شددَ وكيلُ الوزارةِ على جميعِ الطلابِ بضرورةِ الالتزامِ الصارمِ بالزيِّ المدرسيِّ، باعتبارِه جزءًا لا يتجزأُ من هويةِ المدرسةِ، ومظهرًا من مظاهرِ النظامِ والانضباطِ داخلَ المؤسساتِ التعليميةِ بإدارةُ الدقي التعليميةُ،مدرسةُ الشهيد عامر عبد المقصود الابتدائية.

كما وجّهَ عطية إدارة المدارسِ بتكثيفِ التوعيةِ بأهميةِ الحضورِ اليوميِّ، وتعزيزِ ثقافةِ الانضباطِ الذاتيِّ لدى الطلابِ، لضمانِ تهيئتهم للمستقبلِ وفقَ أسسٍ تعليميةٍ وسلوكيةٍ سليمةٍ.

كما وجه عطية إرشاداتُ إلى أولياء الأمورِ:الحضورُ المدرسيُّ ليس مجردَ إجراءٍ روتينيٍّ، بل هو التزامٌ أساسيٌّ يُشكّلُ شخصيةَ الطالبِ، ويُسهمُ في تعزيزِ قدراتهِ الأكاديميةِ والاجتماعيةِ.

الانضباطُ السلوكيُّ لا يبدأُ داخلَ المدرسةِ فقط، بل هو امتدادٌ لما يُزرَعُ في البيتِ أولًا. كُنوا داعمينَ لأبنائِكم في تعزيزِ الالتزامِ والانضباطِ داخلَ المدارسِ.

واضاف عطية إلى الطلابِ: الزيُّ المدرسيُّ ليس مجردَ لباسٍ، بل هو رمزُ الانتماءِ، وعلامةُ الجديةِ والانضباطِ. كُنوا قدوةً في احترامِ القواعدِ المدرسيةِ، وتعاملوا معَ التعليمِ باعتبارهِ بوابةً نحوَ المستقبلِ المشرقِ.

المدرسةُ ليست جدرانًا فقط، بل هي مجتمعٌ تعليميٌّ متكاملٌ، يُشكّلُ وجدانَكم، ويُهذّبُ سلوكَكم، فاحرصوا على الاستفادةِ من كلِّ يومٍ دراسيٍّ.

وأكد عطية إلى الإداراتِ المدرسيةِ والمعلمينِ: الرقابةُ المدرسيةُ ليست مسؤوليةً إداريةً فقط، بل هي التزامٌ تربويٌّ يُرسّخُ القيمَ والانضباطَ، فكونوا حريصينَ على متابعةِ سلوكِ الطلابِ، وتقديمِ الإرشاداتِ الدائمةِ لهم.

الأخصائيُّ الاجتماعيُّ هو ركيزةٌ أساسيةٌ داخلَ المدارسِ، ودورهُ لا يقتصرُ على تسجيلِ المخالفاتِ، بل يمتدُّ إلى تقويمِ السلوكِ، ومعالجةِ المشكلاتِ التربويةِ بطرقٍ علميةٍ فعالةٍ.

وقال" عطية "الالتزامُ والانضباطُ داخلَ المدارسِ ليس رفاهيةً تربويةً، بل هو أساسُ النجاحِ والتحصيلِ العلميِّ. اليومُ الدراسيُّ يبدأُ بالانتظامِ في الحضورِ، ويُبنى على احترامِ قواعدِ المؤسسةِ التعليميةِ، لا تهاونَ معَ أيِّ تقصيرٍ يُعيقُ تحقيقَ بيئةٍ مدرسيةٍ منضبطةٍ، ولا تساهلَ معَ أيِّ تجاوزاتٍ تُهدّدُ جودةَ العمليةِ التعليميةِ."

واكد ان "مديريةُ التربيةِ والتعليمِ بالجيزةِ تُؤكدُ أنَّ الرقابةَ الميدانيةَ مستمرةٌ، وأنَّ تعزيزَ الالتزامِ داخلَ المدارسِ هو هدفٌ استراتيجيٌّ، لن يتحققَ إلا بالتعاونِ الكاملِ بينَ جميعِ أطرافِ المنظومةِ التعليميةِ."