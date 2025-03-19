توزيع 2000 كرتونة من المواد الغذائية على المستحقين في البحيرة

تواصل محافظة البحيرة، تنفيذ فعاليات مبادرة "قطار الخير" التي أطلقتها الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عنهم خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الدكتورة جاكلين عازر، إنه تم خلال اليومين الماضيين توزيع 2000 كرتونة من المواد الغذائية على المستحقين في مراكز إيتاي البارود، وادي النطرون، أبو المطامير، وكوم حمادة، كجزء من هذه المبادرة الخيرية التي تستهدف توفير المواد الغذائية الأساسية للأسر المحتاجة، مما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الضرورية.

وأضافت أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا لجهود المحافظة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع استراتيجيات الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وأضافت أن المحافظة ستواصل تنفيذ هذه المبادرات الخيرية بشكل دوري، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وتستمر فعاليات قطار الخير ويصل إلى محطاته بمراكز رشيد، الرحمانية، وبدر، لتوزيع المزيد من كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في في إطار سعي المحافظة لتقديم العون للمستحقين في جميع أنحاء المحافظة.