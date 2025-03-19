احترق بالكامل.. تفاصيل حريق مخزن خردة بالحوامدية

تواصل جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول نشوب حريق داخل مخزن خردة بمنطقة الحوامدية، وكلفت المعمل الجنائي بمعاينة آثار الحريق إذ تبين أنه وراءه ماسا كهربائيا، كما استمعت إلى إفادات صاحب المخزن وشهود العيان المحيطين بمسرح الحريق للوقوف على ملابساته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن الحريق داخل مخزن الخردة أدي الي تفحمه بالكامل ورجحت أن ماس كهربائي سبب نشوب الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل مخزن خردة بمنطقة الحوامدية وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.