رأس البر تستعدّ لاستقبال المصطافين في عيد الفطر

أجرى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، جولة ميدانية بمدينة رأس البر، لمتابعة استعدادات عيد الفطر المبارك، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، وجاءت بحضور اللواء وائل الشربينى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر



واستهل المحافظ، الجولة بمتابعة الأعمال الجارية لتطوير بوابة رأس البر الغربية، حيث تشمل رفع كفاءة هيكل البوابة وتوسعة المدخل وكشافات الإنارة وكذلك تنسيق المنطقة المقابلة بامتداد البوابة والجزيرة الوسطى بالمشاركة المجتمعية.

ووجه الدكتور أيمن الشهابي، بالتنسيق مع مديرية الطريق لترميم الأجزاء التالفة من الطريق وذلك لتحقيق محاور التنسيق الحضارى لتلك المنطقة التي تُعد مدخل رئيسى للمدينة.

واستكمل محافظ دمياط جولته بمتابعة الأعمال الجارية لتطوير ميدان النخيل، بشكل حضاري، والتي تتضمن تطوير النافورة، وإنشاء أحواض للزراعة وإضاءة الميدان.



وشدد المحافظ على إزالة المخالفات على نهر النيل بمنطقة الجربي والحد من صور العشوائية بالمنطقة ورفع المخلفات بشكل دوري، والعمل على إعداد خطة لتعظيم الاستفادة الاستثمارية من الأراضى التابعة للوحدة المحلية على نهر النيل، وإزالة المخالفات وتقنين أوضاع بعض الحالات وفقًا للقوانين واللوائح بشارعى ٣٣ والنيل، مؤكدًا منع أي صور للإشغالات بالمدينة.



وأشار إلى أنه يتم متابعة كافة استعدادات المدينة خلال الفترة المقبلة لاستقبال الأعياد و أيضًا استعدادًا لدخول موسم صيف ٢٠٢٥ ، للظهور بالشكل الذى يليق بالمدينة، وتوفير كافة الخدمات لزائريها

