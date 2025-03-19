6 أبريل.. محاكمة تشكيل عصابي في سرقة الشقق السكنية بالأميرية

حددت نيابة الأميرية 6 أبريل المقبل لنظر أولي جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من عاطلين بتهمة سرقة الشقق السكنية بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد بضبط (عاطلين لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الاميرية، تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وضبط بحوزة المتهمين الأدوات المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة، (كمية من المشغولات الفضية، 3 هواتف محمول).

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وأن المضبوطات التي بحوزتهما من متحصلات ارتكاب واقعتي سرقة "بذات الأسلوب.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق