محافظ أسوان يتابع صرف الدعم الإضافى لـ 1,1 مليون مواطن

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام مديرية التموين ببدء صرف الدعم الإضافى للأسر المقيدة على البطاقات التموينية ، حيث يتم صرف 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا لفردين فأكثر ، وذلك لعدد 416 ألف و152 بطاقة تموين ، ليصل عدد المستفيدين من الدعم الإضافة إلى 1,1 مليون مواطن ، فيما سيتم صرف هذه السلع المدعمة من خلال 645 بدال تموينى ، علاوة على 197 فرع جمعيتى .

محافظ أسوان يتابع بدء صرف الدعم الإضافى لـ 1,1 مليون مواطن

جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضخ حزمة من برامج الدعم الإجتماعى للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ، وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأوضح خالد أبو القاسم وكيل وزارة التموين بأنه تنفيذاً للتوجيه الصادر من الدكتور شريف فاروق وزير التموين ، وأيضاً تعليمات محافظ أسوان تم تأمين المخزون الإستراتيجي من كل السلع الأساسية حيث تستحق البطاقة التموينية لفرد واحد صرف بحد أقصى كيلو سكر وزجاجة زيت ، وكذا أي سلع أخرى من القائمة المرافقة إستكمالاً لمبلغ المنحة الإضافية ، كما ستحق البطاقة التموينية لأكثر من فرد بصرف 2 كيلو سكر ، وأيضاً 2 زجاجة زيت ، وأى سلع أخرى من القائمة المرافقة إستكمالاً لمبلغ المنحة الإضافية .

سيتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بمجرد وصول رسالة على بون صرف الخبز للبطاقة

ولفت إلى أنه بمجرد وصول رسالة على بون صرف الخبز للبطاقة المستحقة سيتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية حيث تم توفير السلع المقررة لمنافذ البدالين وفروع المجمعات الاستهلاكية .

وأضاف أبو القاسم أن ذلك يتزامن مع إستمرارية العمل بمعارض " أهلاً رمضان " بإجمالى 29 معرض بجميع مراكز ومدن المحافظة بأسعار مخفضة حيث تتم المتابعة الدورية لضمان توافر السلع الأساسية بهذه المعارض لإحداث التوزان المطلوب في الأسعار في الأسواق المحلية .

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