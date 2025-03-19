كواليس مصرع طالب غرقا في مياه النيل بالعياط

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه غرقا بمياه نهر النيل بمنطقة العياط، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية وراء وفاته، كما استمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل غرق الطالب، حيث تبين أن المتوفي نزح للنيل وجرفه التيار لعدم اجادته السباحة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بغرق طالب في مياه النيل بمنطقة العياط، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وبعمل التحريات تبين أن المتوفي نزح للنيل هربا من حرارة الجو وجرفه التيار لعدم اجادته السباحة جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.