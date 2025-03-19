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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تمارا حداد: نتنياهو يعانى من مشكلات كبيرة مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية

نتنياهو
نتنياهو
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قالت الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية  تمارا حداد، إن حرب الاحتلال الإسرائيلي عادت مرة أخرى في قطاع غزة، معبرة:"من المعروف عن نتنياهو اختراق الهدن والاتفاقيات، وهذه الحرب خير دليل على عدم رغبته في الدخول بالمرحلة الثانية من الهدنة.

وأكدت الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن نتنياهو يعاني من مشكلات كبيرة مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وسط مطالب بتنحيه، موضحة أن مستهدفات نتنياهو استمرار القتال ليظهر أمام شعبه أنه يضغط على حماس لإطلاق سراح الإسرائيليين.

وأضافت في حديثها، أن الهدف الأساسي من الحرب استمرار إطلاق النار في غزة، مع الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وسط محاولات تهجير الفلسطينيين، والقضاء على حركة حماس، مضيفة أن الحرب قد تستمر خلال الأسابيع المقبلة، معبرًا:" إسرائيل تضغط لاستسلام حركة حماس، وتسليم الأسرى الإسرائيليين".


 

حرب الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة نتنياهو