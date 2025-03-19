حبس كروان مشاكل 3 أشهر بتهمة سب الشبح

عاقبت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، التيك توكر "كروان مشاكل"، بالحبس 3 أشهر وتغريمه 5 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ قدمته المنتجة ليلى الشبح، تتهم فيه "كروان مشاكل" بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحتوي على عبارات مسيئة تمس سمعتها وكرامتها. وعلى إثر ذلك، تم القبض على المتهم في أكتوبر 2024 بمنطقة حدائق القبة، حيث يقيم، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده في قضية سب وقذف أخرى تخص مذيعة شهيرة.

ويذكر أن "كروان مشاكل" واجه عدة اتهامات سابقة، من بينها حيازة سلاح أبيض، ونشر محتوى خادش للحياء، مما أدى إلى صدور أحكام بالحبس ضده في تلك القضايا.