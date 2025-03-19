نجم مسرح مصر ضيف برنامج "رامز إيلون مصر".. والجمهور يعلق: هتبقى ضحك

يستضيف الفنان رامز جلال خلال حلقة اليوم الأربعاء، من برنامجه الرمضاني"رامز إيلون مصر" المعروض على قناة MBC مصر الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ "توتا" أحد نجوم مسرح مصر، حيث تذاع الحلقة عقب أذان المغرب مباشرة.

نشر الفنان رامز جلال بوستر ضيف حلقة اليوم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "حلقة جديدة من برنامج رامز إيلون مصر الليلة، هل يتحمل الصدمة".

تفاعل عدد كبير من الجمهور على ضيف الحلقة وكانت أبرز التعليقات: "إيه الحلاوة والطعامة دي اقسم بالله، هتبقى ضحك، هنموت الليلة والله، ضحك، المحترم".

تقوم فكرة برنامج "رامز إيلون مصر" على إيهام الضيف بالمشاركة في برنامج تلفزيوني لاكتشاف المواهب العلمية يحمل اسم “جولدن تالنت”، ويضم البرنامج لجنة تحكيم تتكون من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور، والفنان رامز جلال، على أن يحل الضيف كعضو رابع في لجنة التحكيم.