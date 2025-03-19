محافظ القليوبية يهنئ الأم المثالية على مستوى المحافظة

أشاد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، خلال اتصال هاتفي، بحضور أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، باختيار علية محمد معوض، الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، والخامسة على مستوى الجمهورية في مسابقة وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2025، مؤكدًا أن هذا التكريم تقدير لمسيرة كفاحها وتضحياتها من أجل أبنائها.



وقدم محافظ القليوبية خالص تهانيه القلبية للأم المثالية، معربًا عن سعادته بفوزها، مشيرًا إلى أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية التي تساهم في بناء المجتمع من خلال دورها في التربية، العطاء، والتضحية.

وأكد أن المرأة المصرية تحظى بدعم غير مسبوق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالأمهات والسيدات تقديرًا لدورهن في تنشئة الأجيال وحماية الأسرة المصرية.



وأضاف المحافظ أن قصة كفاح السيدة عليه محمد معوض تعد مثالًا حقيقيًا للإرادة والصبر، فقد كرست حياتها لتربية أبنائها بعد وفاة زوجها، حتى نجحت في تعليمهم، حيث التحقوا بكليات الصيدلة،التجارة.