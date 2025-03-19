مدير تعليم مطروح تشهد نهائي مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الإعدادية

شهدت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، نهائي مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الإعدادية على مستوى إدارة مطروح بقاعة الاجتماعات بديوان الإدارة التعليمية بمدينة مرسى مطروح، يرافقها إيهاب أنور مدير عام التعليم العام، ومحمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية، ووليد عليوة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

جاء ذلك بحضور مجدي المنشاوي مدير عام الإدارة، وأيمن شومان وكيل إدارة مطروح، والدكتور علي حلاوة مدير إدارة التواصل والدعم، ورمضان حماد أمين حزب مستقبل وطن بمركز مرسي مطروح، وصالح عبدالحميد أمين تنظيم الحزب بالمركز.

وصرحت وكيل الوزارة أن الطلاب حققوا استفادة كبيرة بالمشاركة في تلك المسابقة المعرفية من خلال التنافس الشريف لتحقيق التميز العلمي وتبصيرهم بجهود الدولة في تحقيق منظومة التنمية الشاملة بجميع محافظات الجمهورية.

وتابعت نادية فتحي فعاليات نهائي المسابقة والتي انتهت بتحقيق مدرسة السيدة عائشة ٢ الإعدادية المركز الأول على مستوى إدارة مطروح بعد التفوق الطفيف علي فريق القصر للتعليم الأساسي، موضحة للطلاب إيجابيات المشاركة في مسابقة أوائل الطلاب في خلق روح التعاون وصقل وتنمية قدراتهم التحصيلية في المواد الدراسية، بالإضافة إلى نيلهم معلومات مفيدة تخص المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة من أجل خلق حياة كريمة للمواطنين وبما ساهم بشكل كبير في خلق الوعي الوطني لدى الطلاب.

وقامت وكيل الوزارة بتكريم طلاب وإدارة ومشرفي مدرسة السيدة عائشة الأول على إدارة مطروح، كذلك كرمت طلاب ومدير مدرسة القصر الحاصلة على المركز الثاني، وكذلك كرمت القائمين علي تنظيم المسابقة والموجهين المشاركين في فعالياتها تقديرا للجهد المتميز والإخلاص والتفاني في العمل خلال المرحلة الماضية.

وأشادت مدير المديرية بالتعاون المثمر مع حزب مستقبل وطن مقدمة الشكر لأمانة المحافظة وأمانة التعليم بالحزب وأمانة مركز مرسى مطروح، موضحة أن فعاليات مسابقة أوائل الطلاب تسير على قدم وساق بكافة الإدارات التعليمية.

وأشارت وكيل الوزارة أن تلك المسابقة المعرفية يتم تنظيمها للعام الرابع علي التوالي وقد أحدثت تنافسا ثقافيا بين الطلاب في جميع الإدارات التعليمية وجاءت للنهوض بالعملية التعليمية لإعداد أجيال من الطلاب الفائقين والموهوبين والقادرين على تحمل المسئولية والاعتماد عليهم في المستقبل لبناء مصر الحديثة.

مدير تعليم مطروح تشهد نهائي مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الإعدادية

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