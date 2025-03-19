كأس عاصمة مصر.. بيسيرو يسعى لاستغلال قوة هجوم الزمالك أمام الجونة

تتجه أنظار عشاق الفارس الأبيض، فى تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "استاد القاهرة الدولى"، لمتابعة المواجهة المرتقبة للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مع نظيره الجونة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وتقام تلك المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة، والتى تضم كلا من بتروجيت والجونة والزمالك، مودرن وسموحة.

ويتقاسم فريق الجونة صدارة ترتيب المجموعة الأولى مع بتروجيت، وذلك برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على سموحة بهدف دون رد، فيما ينتظر الزمالك مساء اليوم أول مشاركاته فى تلك البطولة، بعد تأجيل مباراته الأولى.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لتحقيق الفوز، ومواصلة تقديم النتائج الإيجابية فى جميع البطولات التى يشارك فيها هذا الموسم فى الآونة الأخيرة.

ويعول البرتغالى جوزية بيسيرو المدير الفنى للفريق الاول لنادى الزمالك، على خط هجوم الذى يتمتع بأفضلية ساحقة بعد تحقيقه الفوز فى اخر ثلاث مبارايات بنتائج كبيرة اذ أحرز 9 أهداف فى ثلاث مواجهات، واستقبلت شباكه 3 أهداف، بواقع الفوز بثلاثية نظيفه على إنبى بالدورى الممتاز، والفوز على مودرن فى ثمن نهائى كأس مصر بهدفين لهدف، وفى ربع النهائى على سموحة بأربعة أهداف لهدفين.

ومنح أيمن عبد العزيز المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعبين تعليمات خلال أداء الفقرة الفنية في مران أمس الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الجونة المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقاد أيمن عبد العزيز مران الزمالك فى الفترة الأخيرة في ظل سفر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق إلى البرتغال بعض المحاضرات الفنية بطلب من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وخاض اللاعبون البدلاء والمستبعدون من مباراة سموحة الأخيرة فقرة فنية خلال مران الفترة الأخيرة.

وحرص ايمن عبدالعزيز علي تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا ودراسة المنافس جيدا خوفا من مفاجآت بطولة كأس عاصمة مصر.

كما طالب عبدالعزيز اللاعبين بطى أحداث مباراة سموحة التى أقيمت ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.