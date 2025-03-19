رئيس كاف يهنئ أبو ريدة باحتفاظه بعضوية مجلس "فيفا" للمرة الخامسة

أرسل باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي برقية تهنئة للمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري بمناسبة احتفاظه بعضوية مجلس “فيفا” للمرة الخامسة على التوالي في الانتخابات التي جرت الأربعاء الماضي على هامش الجمعية العمومية غير العادية في أحد فنادق الجيزة.

وقدم موتسيبي التهاني للمهندس هاني أبو ريدة في خطاب رسمي جاء فيه متمنيا أن يستمر دوره القيادي ومساهماته في تطوير كرة القدم في أفريقيا والعالم، وأن مصر ممثله في مرشحها تحظى بالتقدير والاحترام والدعم من الاتحادات الأفريقية وهو ما تجلي من خلال الثقة التي نالها خلال هذه الانتخابات.

وأكد رئيس “كاف” انه يتطلع لاستمرار دور هاني أبو ريدة في الدفاع عن مصالح الكرة الأفريقية في الاتحاد الدولي وتمنى له في نهاية البرقية كل الخير وعبر له عن فائق التقدير والاحترام.

وكان المهندس هاني أبو ريدة حصل على عضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة القدم لأول مرة عام 2009 زتمكن من الحافظ على مقعده للمرة الخامسة على التوالي بعد حصوله على 35 صوتاً مكنته من الدخول ضمن 6 ممثلين للقارة الأفريقية في مجلس (فيفا) ليصبح "عميد" الإمبراطورية التي تحكم كرة القدم في العالم.