محافظ بني سويف يفتتح التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي وإحلال مدرسة محمد عثمان جلال 2

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بمعصرة أبوصير، ضمن خطة الهيئة العامة لمياه الشرب لمد خدمة الصرف صحي للقرى، وفي إطار المشروع القومي للصرف الصحي لقرى بني سويف، وتحت مظلة الجهود التنموية التي تواصل الدولة تنفيذها.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمركز الواسطى، ضمن البرنامج الميداني المعد لافتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في إطار فعاليات العيد القومي للمحافظة مارس 2025، وفي ضوء خطة الدولة لدعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات في الصعيد.

وعقب افتتاح التشغيل التجريبي، تم تقديم عرض موجز قدمه رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة_تضمن الإشارة إلى مراحل ومكونات المشروع الذي يضم محطة رفع قدرة 60 لتر/ثانية ، وشبكات إنحدار بطول بإجمالي طول 11000متر طولى وبأقطار تبدأ من 160مم حتى 500مم، وخط طرد GRP قطر داخلي 350مم بطول 3495متر طولي،من محطة رفع المعصرة إلى محطة المعالجة بأبوصير الملق.

وأشار إلى أن تكلفة الأعمال المُنفذة من المشروع بلغت 27 مليون جنيها، يخدم أكثر من 10 آلاف نسمة في المرحلة الأولى، ومن المستهدف زيادة أعداد المستفيدين من المشروع إلى 25 ألف نسمة، حيث تصل تكلفة المشروع الإجمالية إلى بلغ 45 مليون جينه، بعد تنفيذ المشروع بالكامل.

وحرص المحافظ على لقاء أهالي القرية واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم وشكواهم، في بعض القطاعات والمرافق، وشلمت تعزيز الخدمة بالوحدة الصحية بالمعصرة وتأهيل وإعادة رصف الطريق في المسافة من أبويط حتى أبوصير، والحاجة لماكينة صراف آلي للتيسير على كبار السن في صرف المعاشات،وغيرها من المطالب والشكاوي التي كلف المحافظ مكتبه باستلامها، مؤكدا دراسة تلك المطالب والشكاوي والعمل على توفير الحلول والبدائل لها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وفي إطار المتاح من إمكانات وموارد ووفق القانون.

وافتتح المحافظ مشروع الإحلال الجزئي بمدرسة محمد عثمان جلال الابتدائية المشتركة 2 بونا القس التابعة لمجلس قروي انفسط، ونفذته هيئة الأبنية التعليمية على مساحة إجمالية للموقع 1831 متراً _ مساحة المبنى 429مترا_ بتكلفة 13.8 مليون جنيها ، وتمت إضافة 20 فصلا دراسيا بالمبنى الجديد الذي تم بناؤه وإحلاله بدلا من المبنى القديم الذي تمت إزالته، ليصل إجمالي الفصول بالمدرسة إلى 24 فصلا ، منها 6 فصول لمرحلة رياض الأطفال ، 18 فصلا للمرحلة الابتدائية من الأول للسادس، وذلك بجانب ملحقات تشمل :مصادر، كمبيوتر ، مكتبة ، فراغ متعدد الأغراض(تربية فنية/تربية موسيقية) ، مشاهدة ،مجالات ، مصلى ، أخصائي نفسي واجتماعي ، طبيب ، إدارة ، غرفة شبكات ، دورات مياه"بنين وبنات/ذو الهمم"

وتفقد المحافظ بعض الفصول الدراسية، وتابع جانبا من شرح المدرسين في الفصول فضلا عن متابعة أنشطة المكتبة وتفقد معرض المشغولات والحرف اليدوية ،موجها بالمتابعة الدورية لنسب حضور وغياب الطلبة وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس_وبخاصة خلال شهر رمضان الكريم _ والالتزام بخطة تدريس المناهج،بجانب متابعة حالة النظافة داخل المدارس ومنع الإشغالات بمحيطها وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب لكافة أطراف وعناصر المنظومة

رافق المحافظ خلال الجولة:حمادةراضي رئيس مركزومدينة الواسطى،المهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،المهندس محمد ياسين مدير عام فرع هيئة الأبنية ببني سويف،الدكتور محمد عاشور مدير إدارة تعليم الواسطى، ونواب رئيس المدينة (شريف يسن، أشرف مليحي) ، ورؤساء قرى انفسط وأبوصير "سعيد قرني ،عماد سنجر" ، بجانب عاطف هلال مديرمدرسة محمد عثمان