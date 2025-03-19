محافظ المنوفية: تمويل مشروعات صغيرة 1.6 مليون جنيه ضمن مبادرة "مشروعك" خلال شهر فبراير

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أننا مستمرون في توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة "مشروعك"، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل أجهزة المحافظة لتحقيق رؤية الدولة بشأن رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين بيئة العمل والاستثمار .

وأشار محافظ المنوفية أن المبادرة تأتى تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز ثقافة العمل الحر وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، مشيراً أنه خلال شهر فبراير وفر المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية 14 فرصة عمل وذلك من خلال تمويل 8 مشروعات متنوعة بنطاق المحافظة بقيمة إجمالية بلغت مليون و 649 ألف جنيه، موجهاً القائمين علي برنامج "مشروعك" بضرورة تكثيف الحملات التوعوية ولاسيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب و دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب علي العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول علي القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

وأشارت الدكتورة نسمة سيف مدير مشروعك، إلي أن هناك متابعة دورية لكافة المشروعات ومرور ميداني لمتابعة المشروعات الممولة بنطاق المحافظة وتقديم الدعم اللازم للعملاء.

هذا وقد أوضح محافظ المنوفية علي أن مبادرة مشروعك تهدف إلي إحداث تنمية مجتمعية واقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتمكينهم في المشاركة بسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.