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الأربعاء 19 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخصين قاما بإلقاء ألعاب نارية داخل سيارة بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام شخصين بإلقاء ألعاب نارية داخل سيارة تابعة لإحدى شركات المستلزمات الكهربائية بالإسكندرية.

بالفحص وبسؤال مندوبى الشركة قررا أن الواقعة قديمة وتم تصويرها خلال العام الماضى حيث حضر (إثنين من الصبية) عقب الإفطار وقاما بإلقاء قطعة ألعاب نارية داخل السيارة ولاذا بالفرار.  

تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (طالبان- مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الرمل).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد المزاح.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

قيام شخصين بإلقاء ألعاب نارية داخل سيارة تابعة لإحدى شركات المستلزمات الكهربائية بالإسكندرية