رئيس الطائفة الإنجيلية يلتقي محافظ القاهرة للتهنئة بعيد الفطر

التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

جاء اللقاء الذي عُقد اليوم الأربعاء بمقر محافظة القاهرة، بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية وقيادات ديوان عام محافظة القاهرة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور القس أندريه زكي على عمق العلاقات التي تربط الطائفة الإنجيلية بمحافظة القاهرة، مشددًا على أن هذه العلاقة قائمة على أسس وطنية راسخة، وقال: "تربطنا علاقات ممتدة قوامها حب الوطن وخدمة المصريين، ونسعى دائمًا إلى تعزيز قيم التعايش المشترك والتعاون لما فيه خير الوطن والمواطنين."

من جانبه، رحب الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بالدكتور القس أندريه زكي والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس روح المحبة بين المصريين، وقال: "علاقتنا تجمعها المحبة، ولن يستطيع أحد أن يؤثر على العلاقة الحقيقية التي تربط أبناء الوطن الواحد"، مضيفا "سعيد بهذه التهنئة التي تؤكد وحدة المصريين وتلاحمهم في مختلف المناسبات."

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