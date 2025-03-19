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الأربعاء 19 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الصحة» تطلق قافلة متخصصة لخدمات طب الأسنان بمنطقة الأسمرات

جانب من القافلة
جانب من القافلة
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في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز الخدمات الطبية في كافة محافظات الجمهورية، نظّمت الوزارة قافلة طبية متخصصة في طب الأسنان بمنطقة الأسمرات بمحافظة القاهرة، وذلك بمشاركة الدكتور مدحت منجي، خبير طب الأسنان بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب فريق من الأطباء المتخصصين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القافلة قدمت خدمات الكشف الطبي والعلاج، بما في ذلك خلع الأسنان، الحشو، وتنظيف اللثة، وذلك لـ 78 حالة من المواطنين، بهدف تحسين صحة الفم والأسنان والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأشار عبدالغفار، إلى أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تنظمها الوزارة بشكل دوري، لضمان وصول الخدمات الصحية المتخصصة إلى جميع المواطنين في مختلف المحافظات، في إطار حرص الدولة على تقديم الرعاية الصحية الشاملة.

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الأطباء المتخصصين الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الرعاية الصحية الشاملة تقديم الرعاية الصحية صحة الفم والأسنان محافظة القاهرة منطقة الأسمرات