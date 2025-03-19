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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ريهام عبد الغفور: أشرف عبدالغفور أغلى شخص في حياتي ومفتقداه جدًّا

ريهام عبدالغفور ووالدها
ريهام عبدالغفور ووالدها
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وجهت الفنانة ريهام عبدالغفور رسالة إلى والدها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، وأنه الإنسان الأغلى في حياتها، وترك الأثر الأكبر في حياتها.

وأضافت الفنانة ريهام عبدالغفور في تصريحات لها أنها تفتقد والدها كثيراً، ومنذ وفاته وحتى الآن لم تستطع التأقلم على رحيله، فهو اهم شخص في حياتها على كل الجوانب.

وتابعت في تصريحاتها أنها تريد أن توجه له الشكر على كل شيء قدمه لها طوال حياته، وعن سيرته وسمعته الطيبة بعد وفاته.

يشار إلي أن الفنانة ريهام عبد الغفور تشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "ظلم المصطبة"، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم الفنانة ريهام عبدالغفور، فتحي عبد الوهاب، اياد نصار، بسمة، أحمد عزمي.

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