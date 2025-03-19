مختار جمعة: رمضان شهر الدعاء وسرعة الاستجابة

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن رمضان هو شهر الدعاء والإجابة، حيث يقول نبينا الكريم للصائم عند فطره دعوة لا ترد، و3 لا ترد دعوتهم "الإمام العادل والصائم حتى يفطر والمظلوم".

وأضاف الدكتور مختار جمعة، في برنامجه "الصراط المستقيم" على فضائية ten، أن الله يحب من يتوجه له بالدعاء، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، متابعا أن الإنسان لا يأخذ سوى ما كتب الله له، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك الا بما كتب الله لك ولن ينفعوك سوى بما قدره الله لك.

وأشار الدكتور مختار جمعة، الى الآية الكريمة "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي" وهذه الآية جاءت متخللة آيات الصيام تأكيدا على أهمية الدعاء في أوقات الصيام وبيانا لسرعة الاستجابة لها، موضحا أنه من الافضل ان نصلي على نبينا قبل وبعد الدعاء.