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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

علوم الرياضة تحصد المركز الأول بالدورة الرمضانية بجامعة بنها

جامعة بنها
جامعة بنها
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اختتمت جامعة بنها فعاليات الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة  بمشاركة مختلف الكليات، والتي أقيمت بملاعب الجامعة ببنها.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلى أن هذه الدورة من الفعاليات التي تحرص جامعة بنها على تنظيمها سنويا، تعزيزًا للأنشطة الرياضية التي يتم إقامتها بالجامعة، موجها التهنئة للفرق الفائزة في الدورة.

وأكد "الجيزاوي" حرص الجامعة على تشجيع الطلاب على ممارسة كافة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات المختلفة، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تألوا جهدا في اكتشاف الموهوبين والعمل على توفير بيئة مُحفزة لهم.

يذكر أن المباراة النهائية جمعت بين فريقي كليتي علوم الرياضة والتجارة، وأسفرت عن فوز كلية علوم الرياضة بالمركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حصل فريق كلية التجارة على المركز الثاني والميدالية الفضية، كما حصل فريق كلية الطب البشري على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وحصل منتخب الوافدين على المركز الرابع.

خماسيات كرة القدم كلية علوم الرياضة ناصر الجيزاوي مباراة النهائي